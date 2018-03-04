العاهل الأردني يرسل طائرة لمواطنه في عُمان!

كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت قائد سلاح الجو الملكي الأردني بإرسال طائرة خاصة إلى سلطنة عمان، لتجلي مواطنا أردنيا أصيب بمرض عضال هناك إلى بلاده.

وذكرت وكالة "بترا"، أن عبد الله الثاني كلّف المعنيين بإرسال طائرة إلى عُمان، مزودة بطاقم طبي متخصص لإجلاء مواطن أردني تعرض لجلطة دماغية هناك.

طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنا من #عُمان

نقلت مواطنا أردنيا تعرض لجلطة دماغية حادة خلال تواجده في سلطنة عُمان.https://t.co/ensR1kUCuR#الغد#الاردنpic.twitter.com/A7hwSfSQCe — جريدة الغد (@AlghadNews) ٣ مارس، ٢٠١٨

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وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة المكلّفة، قد عادت إلى الأردن وعلى متنها المريض المذكور، الذي نقل على الفور إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالته الصحية وعلاجه.

وأعرب ذوو المريض عن شكرهم للعاهل الأردني على لفتته الإنسانية هذه، مشيدين بالدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية.

المصدر: بترا

أحمد باديان