الأركان التركية: تدمير 924 هدفا منذ انطلاق "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، عن تدمير 924 هدفا لحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية وتنظيم "داعش" منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول، عن رئاسة الأركان قولها في بيان إن "جميع الأنشطة، بما فيها الأسلحة والذخائر المستخدمة في إطار العملية التركية تجري في إطار (حق الدفاع المشروع) المنصوص عليها في المادة 51 وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن احترام وحدة الأراضي السورية".

وتطرق البيان إلى العمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، مؤكدا تحييد 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، وذلك في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 2 مارس الجاري.

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وأشار البيان إلى تدمير مواقع وملاجئ للمنظمة، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال العمليات المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الأركان تحييد 2434 إرهابيًا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين.

المصدر: الأناضول

إياد قاسم