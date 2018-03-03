المحكمة الدستورية في غواتيمالا ترفض طعنا ضد نقل سفارتها إلى القدس

أعلن متحدث باسم الحكومة الغواتيمالية، أن المحكمة الدستورية رفضت طعنا تقدم به محام لمنع الحكومة من نقل سفارتها في إسرائيل الى القدس على غرار ما تعتزم الولايات المتحدة القيام به.

وصرح المتحدث باسم حكومة غواتيمالا، سانتياغو بالومو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن القضاة الخمسة في المحكمة الدستورية رفضوا اليوم الطعن الذي تقدم به ماركو فينيسيو ميخيا في يناير الماضي، معتبرا حينذاك أن نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام القانون الدولي في ما يتعلق بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع عقد في 21 ديسمبر الماضي أي اعتراف أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام يحدد مصيرها.

وقد وقع الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل في 6 ديسمبر 2017 وأعلن عزمه نقل سفارة بلاده للقدس في وقت لاحق، ما أثار استنكارا دوليا وقال منتقدوه إنه يقوض الآمال بالتوصل إلى حل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر التفاوض.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة