باريس تجري سلسلة مشاورات لترسيخ الهدنة في الغوطة الشرقية

أجرت باريس سلسلة اتصالات هاتفية السبت شملت واشنطن وأنقرة والرياض، وستشمل لاحقا برلين ولندن وعمان، لبحث تطبيق الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، هاتف نظراءه الأمريكي، ريكس تيلرسون، والتركي مولود تشاويش أوغلو والسعودي عادل الجبير، لبحث كيفية ممارسة الضغوط من أجل تطبيق الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية.

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وأكدت الوكالة، أنه من المقرر أن يجري لودريان اتصالات هاتفية أيضا مع نظرائه الألماني والبريطاني والأردني، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الوزير الفرنسي.

وأوضحت المصادر نفسها أن "الأمر يتعلق بمتابعة قرار مجلس الأمن (حول هدنة من 30 يوما) لم يتم تطبيقها فعليا على الأرض وتحديد الاحتمالات للأيام المقبلة".

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم