الدفاع الروسية: المسلحون يخرقون الهدنة في أرياف حلب واللاذقية ودمشق والغوطة الشرقية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن المسلحين في سوريا يخرقون بشكل دائم الهدنة في أرياف حلب واللاذقية ودمشق والغوطة الشرقية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، في بيان نشرته وزارة الدفاع، إن المسلحين خرقوا الهدنة المعلنة 4 مرات، أثناء استهداف قناصتهم للممر الإنساني المخصص لخروج المدنيين من الغوطة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى إصابة 3 مدنيين.

ووفقا ليفتوشينكو، فإن الحالة حول منطقة نقطة العبور من الممر الإنساني آخذة في التدهور، مؤكدا أن المسلحين يمنعون السكان المدنيين من الخروج من الغوطة الشرقية في مناطق القتال.

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وقال: " القناصة يطلقون النار على المنطقة.. هم يستخدمون شبكة أنفاق تحت الأرض في هجماتهم الاستفزازية".

وأضاف رئيس مركز المصالحة الروسي: "نطالب قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية بأن يوقفوا استبدادهم تجاه السكان المحليين، وأن يكفوا عن الاستفزازات المسلحة وأن يضمنوا الخروج الآمن للأشخاص من المناطق الخطرة".

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم