مقتل مزارع فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة المزارع الفلسطيني محمد أبو جامع برصاص جنود إسرائيليين استهدفوه بظهره بينما كان يعمل بأرضه القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة :" استشهد المزارع محمد عطا عبد المولى أبو جامع (59 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها ظهر اليوم برصاص الاحتلال شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة".

وكانت وحدات من الجيش الإسرائيلي ترابط بالقرب من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، قد فتحت صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين بالقرب من بوابة "النجار" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة