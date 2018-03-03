طهران: تفكيك الترسانات النووية الأمريكية والأوروبية مقابل الصواريخ الإيرانية

اشترط المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك الترسانات النووية والصواريخ بعيدة المدى في الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية.

وقال المتحدث العسكري الإيراني، مسعود جزائري، ردا على تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، بشأن الصواريخ الإيرانية:"ما يقوله الأمريكيون بشأن فرض قيود على القدرات الصاروخية الإيرانية، إنما هو أضغاث أحلام بعيدة المنال بالنسبة لهم، وهي ناجمة عن إحباطاتهم وهزائمهم المستمرة في المنطقة".

ويرى مسعود جزائري، وهو يشغل أيضا منصب مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أنه لو كان مقررا أن يتأثر موضوع رفع مستوى قدرات إيران الدفاعية ببعض المفاوضات والزيارات السياسية والدبلوماسية، لما كانت الولايات المتحدة اليوم ضعيفة إلى هذا الحد في مواجهة إيران.

المصدر: "فارس"

علي الخطايبة