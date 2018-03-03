مراسلتنا: الجيش السوري يسيطر على قرى وبلدات في الغوطة

أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري بسط سيطرته على قرى وبلدات أوتايا والنشابية وحزرما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق اليوم.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في القوات الرديفة الداعمة للجيش السوري، تأكيده أن القوات الحكومية سيطرت على قرى في منطقة المرج.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية حققت أيضا تقدما ملحوظا على الطرف الغربي لجيب حرستا الخاضع لسيطرة الجماعات المسلحة، موضحا أن ما يحدث حاليا هو "استعادة الأراضي قطعة قطعة"، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقي.

المصدر: RT + رويترز

علي جعفر