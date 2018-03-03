مصر.. المحكمة الدستورية العليا تثبت تبعية "تيران وصنافير" للسعودية

صدر قرار عن المحكمة الدستورية العليا في مصر، يقضي بإلغاء كافة الأحكام القضائية بشأن ترسيم الحدود مع المملكة السعودية.

وبحسب الحكم الصادر، يترتب سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض.

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يشار إلى أن مجلس النواب المصري (البرلمان) قد صوت بالموافقة في يونيو 2017 على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، كما صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية.

وكان الجانبان المصري والسعودي قد وقعا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القاهرة في أبريل 2017.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة