تظاهرة كردية في ألمانيا ضد العملية العسكرية التركية في عفرين

خرج نشطاء أكراد ومؤيدون لهم في تظاهرة وسط العاصمة الألمانية برلين اليوم، احتجاجا على العملية العسكرية التركية، التي تجري ضد المقاتلين الأكراد في عفرين السورية.

وشارك في التظاهرة أكراد من جميع أنحاء ألمانيا وكذلك أعضاء مؤسسات مناهضة للحرب وأخرى معنية بحقوق الإنسان.

وطالب منظمو التظاهرة باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية فورية وحاسمة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وحلف الناتو، ضد تركيا.

المصدر: رابتلي

علي جعفر