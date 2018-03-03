فيديو هرب الطفلين السوريين من المسلحين في الغوطة الشرقية

بث مركز المصالحة الروسي في سوريا شريط فيديو لتهريب طفلين من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني المعلن هناك، بمساعدة من عناصر الجيش السوري بعد توفير غطاء آمن لهما.

وأفاد المركز الروسي بأن التسجيل سلمته وحدات من الجيش السوري ويوثق تهريب الطفلين أمس.

وأكد أن الطفلين سوريان وهما ولد وبنت وتم تهريبهما في الساعة 12:25 بعد منتصف الليلة الماضية عبر الممر الإنساني، وذلك بعد تأمين عناصر من الجيش السوري نقاط التفتيش ومتابعة تحركاتهما قبل إجلائهما.

وأضاف أن المسلحين، وفور استشعارهم بما يحدث، فتحوا النار من البنادق باتجاه الطفلين وحاولوا اقتناصهما ومنعهما من الفرار.

إقرأ المزيد

وجدد المركز الروسي للمصالحة دعوة الجماعات المسلحة إلى وقف قمع المدنيين، وإتاحة خروجهم من الغوطة الشرقية.

وتشهد الغوطة الشرقية في هذه الأثناء، هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات لليوم الخامس على التوالي، الهدف منها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله