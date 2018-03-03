وزير البترول المصري لتركيا: سنحارب حتى آخر نقطة!

وجه وزير البترول المصري طارق الملا رسالة لتركيا، أكد فيها بالمطلق عدم اكتراث بلاده لتنقيب أنقرة عن الغاز في المنطقة، وشدد على شرعية الاتفاقات ذات الشأن التي أبرمتها مصر.

وقال الملا، تعليقا على تصريح الجانب التركي بعدم الاعتراف باتفافية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وتوجه تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة: "لا تقلقنا في شيء، لأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص تمت منذ عام 2013، وتم إيداعها في الأمم المتحدة ومرفقة بالخرائط الموضحة لخطوط الحدود".

وأضاف: "لا يحق لأحد أن يعترض، وإذا اتجهوا للتنقيب سيكون ذلك في الجانب القبرصي من خطوط حدود الاتفاقية".

وأكد أنه بناء على هذه الاتفاقية، تم عملية البحث والاستكشاف حتى الوصول إلى حقل "ظهر" والإعلان عنه وبدأت مشاريع التنمية والإنتاج، وتابع: "إذا كان هناك اعتراض، فما الذي منعهم عن الاعتراض من قبل، ونحن لم نقم بعمل حقل "ظهر" في الخفاء، ونعرف خطوط حدودنا ولا شيئ يقلقنا أبدا".

وشدد الملا على أن مصر ستمضي قدما وتستكمل العمل في مشاريع التنمية، ولن تتجاوز أي حدود ليست مصرية "وستحارب حتى آخر نقطة من النقاط والأراضي التي تخصنا اقتصاديا".

المصدر: "صحف مصرية"