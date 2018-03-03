"حراس البوابة الغربية" يعربون عن خالص شكرهم وولائهم للسيسي

أصدر مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح المصرية بيان شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدشين مدينة العلمين الجديدة، وأكدوا على الوفاء بوعدهم والبقاء "حراسا لبوابة مصر الغربية".

وقال عبد المنعم إسرافيل السرحاني المتحدث باسم عمد ومشايخ مطروح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "أكد مصلحة ومراعاة حقوق جميع أبناء مطروح، وبحرصه البالغ يؤكد أنه لا يضار أحد أو تنتزع منه الأرض دون تعويض يؤمن له حياة آمنة مستقرة مع الحرص على تنمية المحافظة وزيادة المشاريع لضمان حياة آمنة لأبنائها".

وأضاف أن "السيسي أهاب بأبناء مطروح التيقظ والحرص على تأمين الحدود والدفاع عنها والتصدي لأي محاولات لاختراق الحدود الغربية".

وقدم مجلس العمد والمشايخ الشكر للرئيس السيسي لحرصه على تنمية المحافظة، وضمان حياة كريمة وشريفة للمواطنين وضمان حقوقهم وتعويضهم.

وكان السيسي قد ناشد أهالي محافظة مطروح خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة مؤخرا، الحفاظ على أراضيهم والوفاء بوعدهم حراسا للبوابة الغربية لمصر.

المصدر: وكالات