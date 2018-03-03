مقتل 10 أفراد على الأقل من القوات الشعبية السورية في معارك عفرين

قتل 10 أفراد على الأقل وجرح آخرون من القوات الشعبية التابعة للجيش السوري جراء استهداف الجيش التركي نقطة لتلك القوات في قرية كورا التابعة لمنطقة راجو في عفرين شمال غربي سوريا.

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية مساء الجمعة بيانا أعلنت فيه، "استشهاد 10 من أفراد الوحدات الشعبية في قصفت الطائرات الحربية التركية نقاطا في قرية جما بناحية شرا، و قرية كفر صفرة في جندريسة كانت تتمركز فيها الوحدات الشعبية التابعة للجيش السوري والمشاركة في الدفاع عن عفرين ضد الاحتلال التركي"، حسب وكالة أنباء هاوارالكردية.

وذكر نشطاء، أن منطقة بعدينا الواقعة في ريف راجو في الريف الشمالي الغربي لعفرين، شهدت هجوما وقصفا عنيفين شنتهما القوات والطائرات التركية.

وأضاف النشطاء، أن القوات التركية ضربت أهدافا مدنية، حيث استهدفت سيارة تقل مدنيين في ريف جنديرس، ما تسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، ما يرجح وصول عدد القتلى المدنيين في العملية التركية إلى 149 بينهم 27 طفلا و20 مواطنة، وإصابة مئات المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة.

#عفرين#Afrin

إصابة 6 مدنيين بجروح في سقوط قذيفة قبل قليل على قرية كوخري التابعة لناحية موباتو /معبطلي غرب عفرين ، والتي نزح إليها مئات العوائل من القرى الحدودية

الجرحى:

1- ريبر ايمو

2- محمود جابرو

3- جميل وقاص

4- أحمد قاسم

5- جوان صادق عزت

6- احمد سليمان pic.twitter.com/ED8HjKxUta — Arin Cheikhmous (@ArinSheikhmos) 2 марта 2018 г.

وشهدت الساعات الأخيرة اشتباكات عنيفة على محاور في القطاعين الغربي والشمالي من ريف عفرين بين القوات الشعبية ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة، والقوات التركية والفصائل المسلحة المدعومة منها من جهة أخرى، وسط هجوم عنيف تشنه القوات التركية لتحقيق مزيد من التقدم في المنطقة.

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وتجددت الاشتباكات بين الطرفين على محاور في منطقة بليلكا بناحية راجو، ومحاور أخرى في ريف معبطلي ماباتا ترافقت بقصف جوي تركي طال قرية بعدينا ومناطق أخرى في ريف عفرين الشمالي الغربي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله