واشنطن: ترامب اتفق مع ميركل وماكرون على وجوب تنفيذ دمشق وموسكو وطهران الهدنة في جميع أنحاء سوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي أن على "الحكومة السورية ومناصريها روسيا وإيران" تنفيذ الهدنة في جميع المناطق السورية.

وأضاف بيان نشره المكتب الإعلامي للبيت الأبيض حول نتائج المباحثات التي أجراها ترامب في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قادة الدول الغربية " يدعون روسيا أن توقف قصف القوات الحكومية السورية للغوطة الشرقية".

كما دعا البيان موسكو للضغط على الحكومة السورية "للكف عن قصفها الموجه للأراضي المأهولة بالسكان المدنيين وتحميل دمشق مسؤولية تردي الأحوال الإنسانية وحقوق الإنسان في الغوطة الشرقية".

المصدر: تاس

علي الخطايبة