إصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مواجهات اندلعت اليوم الجمعة مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أسفرت عن إصابة 15 فلسطينيا.

وأوضح البيان أن "إجمالي الإصابات في الأحداث في قطاع غزة 15 مصابا بالرصاص الحي في مناطق التماس قرب السياج الحدودي شرق وشمال قطاع غزة...أصيب عدد آخر بالإغماء والاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع وقد عولجوا ميدانيا".

وكان شبان فلسطينيون قد تجمعوا بعد صلاة ظهر الجمعة في المناطق الحدودية ورشقوا الجنود الإسرائيليين المنتشرين قرب حدود القطاع بالحجارة، كما اشعلوا إطارات السيارات.

وتندلع مواجهات كل يوم جمعة مع الجيش الإسرائيلي المتموضع على الحدود مع القطاع منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن قرارة الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل في 6 ديسمبر 2017، وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل عدة فلسطينيين ومئات الجرحى.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة