معاناة العطار.. إحدى حكايات أطفال غزة في ظل الحصار

تمكنت الطفلة الفلسطينية إنعام العطار، من الاجتماع بوالدتها، بعد منع السلطات الإسرائيلية عائلتها من مرافقتها عند مغادرتها قطاع غزة إلى الضفة الغربية لإجراء عملية جراحية.

وقد أثارت قصة الطفلة إنعام البالغة 12 ربيعا، تعاطفا كبيرا، بعد تنظيم حملات عبر وسائل الإعلام تطالب بتوفير العلاج لها، نظرا لمعاناتها الطويلة من الفشل الكلوي بسبب "التكيس الكلوي" النادر، منذ اكتشافه من قبل الأطباء في عامها الأول.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ناشدت الطفلة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أجل الضغط لإحضار والدتها من قطاع غزة إلى رام الله. وأشارت الوكالة إلى أن عباس أصر على حضور عائلتها، وتوفير الإمكانيات للتخفيف من معاناتها، لتعود لأنعام طفولتها البريئة التي حرمت منها جراء الفشل الكلوي الذي تعاني منه.

الرئيس محمود عباس يستقبل الطفلة أنعام العطار من قطاع غزة، التي سمح الاحتلال بمرور والدتها أخيرًا كمرافق لها أثناء علاجها.#ثائرون_فلسطينيونpic.twitter.com/Eg14VM7xKA — Amjed ahmed (@AmjedHm) 2 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

إياد قاسم