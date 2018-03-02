طفلان ينجحان في مغادرة الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني

نجح طفلان سوريان من مغادرة الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني ليلا، حيث تمكن عناصر الجيش السوري من توفير غطاء آمن لهم واستقبالهم.

وقال المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين،"في الساعة 12:25 من صباح اليوم تمكن طفلان،بنت وصبي، من عبور الممر الإنساني".

وأضاف المتحدث أن: "عناصر الجيش السوري المناوبون في نقاط التفتيش رصدوا تحركاتهما مسبقا، وبهذا تمكنوا من تنظيم استقبالهما وتغطية تحركهما، لأن المسلحين فتحوا النار على الطفلين من أسلحة خفيفة. وحاليا يعمل معهما الأطباء والأخصائيون النفسيون".

المصدر: نوفوستي

علي جعفر