بيسكوف: سوريا حليف لروسيا فيما لا تربط البلدين اتفاقية تحالف شامل

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، أن "سوريا بلد حليف لروسيا"، مشيرا إلى أنه "لا تربط البلدين رغم ذلك اتفاقية شاملة للتحالف".

وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدافع عن سوريا إذا هوجمت بالأسلحة النووية: "على حد علمي موسكو ودمشق لا ترتبطان باتفاقية شاملة للتحالف. ولا وجود لاتفاق من هذا النوع بين البلدين على حد علمي".

وأضاف: "سوريا حليفتنا بلا شك، لكن علاقات التحالف تبنى على أساس اتفاقات تضبطها بين الدول".

يتبع...