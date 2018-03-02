4 دول تصوت ضد بحث المشروع البريطاني حول الغوطة الشرقية

صوتت كل من الصين وكوبا وفنزويلا والعراق بـ"لا" ورفضت الاجتماع لبحث مشروع قرار بريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأفادت مراسلتنا دينا أبو صعب في جنيف بأن الدول الأربع المذكورة صوتت بلا مقابل 25 أيدت الاجتماع فيما تغيب عن الاجتماع مندوبو 8 دول أعضاء.

وكانت بريطانيا قد طالبت رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، بعقد اجتماع عاجل لبحث الوضع في الغوطة الشرقية، فيما أكد رولاندو جوميز المتحدث باسم الأمم المتحدة "أن المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف سيبحث الطلب البريطاني".

من جهته، قال جوليان برايثوايت سفير بريطانيا في رسالته للمجلس، إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار ذي شأن، وستوزع مشروعه على الدول الأعضاء قريبا.

المصدر: RT، وكالات

نتاليا عبدالله