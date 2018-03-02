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العثور على مقبرة جماعية لمسيحيين غربي الموصل قد يكون "داعش" وراء قتلهم

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العثور على مقبرة جماعية لمسيحيين غربي الموصل قد يكون
Reuters Alaa Al-Marjani
صورة أرشيفية
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أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 شخصا يرجح أنهم من مسيحيي مدينة الموصل.

ونقلت شبكة "رووداو" الإخبارية عن المصدر الأمني قوله إن "قوة أمنية مشتركة عثرت على مقبرة جماعية لمسيحيين في منطقة حليلة بالقرب من بادوش غربي الموصل".

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وأشار إلى أن "الرفات كانت مدفونة بشكل جماعي وشملت نساء وأطفالا".

وتعثر القوات العراقية باستمرار على مقابر جماعية بعضها يضم أعدادا ضخمة من جثث لأشخاص أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي الذي اجتاح العراق سنة 2014 وسيطر على نحو ثلث مساحته.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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