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قتلى وجرحى في غارات للتحالف على ريف الحسكة شرقي سوريا

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قتلى وجرحى في غارات للتحالف على ريف الحسكة شرقي سوريا
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استهدفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قرية الصفاوي في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي مما أدى إلى مقتل وجرح 5 مدنيين على الأقل.

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر محلية أن طائرات التحالف استهدفت الليلة الماضية منازل المواطنين في قرية الصفاوي قرب الحدود السورية العراقية، وتسببت بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

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وأضافت أن طيران التحالف صّعد من غاراته في المنطقة الشرقية خلال الأيام العشرة الأخيرة وارتكب 4 مجازر قتل خلالها 69 مدنيا على الأقل، وجرح العشرات في ظهرة العلوني والشعفة والبحرة في ريف دير الزور.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله 

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