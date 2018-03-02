الأميرة ريما: بقية حقوق المرأة السعودية آتية!

أكدت وكيل الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أن بلادها ستواصل العمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمرأة بعد الخطوات الرائدة في هذا المجال.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المسؤولة السعودية تأكيدها أن "السعودية تعكف على معالجة القضايا الأعمق المتعلقة بحقوق المرأة بعد السماح لها بقيادة السيارة، ودخول الملاعب الرياضية".

إقرأ المزيد

ولفتت الأميرة ريما خلال اجتماع للمجلس الأطلسي في واشنطن مؤخرا أن "قيادة المرأة ليست نهاية المطاف وليست كل حقوق المرأة السعودية".

وأوضحت أن "العمل لا يزال جاريا على قضايا أعمق، بما فيها أن تشعر المرأة بأنها آمنة داخل بيتها، وفتح مجالات عملية للمرأة في مجتمع ذكوري"، مشددة على أن العمل يجري بوجه خاص لمعالجة العنف الأسري.

وكشفت الأميرة ريما عن أن "ثلاث شركات تعمل على ابتكار عباءات تلائم الركض"، إضافة إلى عمل شركتين على ابتكار زي نسائي ملائم للراغبات في مزاولة رياضة الدراجات.

المصدر: عكاظ

محمد الطاهر