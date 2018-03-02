خبير إسرائيلي: السيسي يعمل لصالح شعبه لا لصالح تل أبيب

اعتبر رؤوفين بركو الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يعمل لصالح إسرائيل، بل على العكس من ذلك لصالح المصريين.

وأوضح الخبير الإسرائيلي أن اتفاقية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصر هي لمصلحة الدولة المصرية، مشددا على أن الحكومة المصرية "تعمل لصالح المصريين وليس إسرائيل كما تحاول إشاعة ذلك قطر وتركيا المعاديتان لمصر".

وقال بركو في حديث متلفز، إن قطر تريد الترويج لعمالة الحكومة المصرية، فيما العكس صحيح، والدليل على ذلك أنه عندما كان بوسعهم تصدير الغاز لإسرائيل فعلوا ذلك، وهم على وشك تنمية حقول الغاز التابعة لهم، وبحوزتهم مصنع تسييل، وستكون مصر مركزا لتزويد المنطقة بالغاز.

وأشار إلى أن نفس الاتفاقية ولكن بحجم أقل بكثير انعقدت مع الأردن ولم يتكلم أحد، لافتا إلى أن الاتفاقية تحسن من أحوال المصريين، وتركيا عدو لمصر بشكل واضح وتقول إن عبد الفتاح السيسي يعمل لصالح إسرائيل، فيما العكس هو الصحيح لأنه يعمل لصالح المصريين.

المصدر: "صحف مصرية"