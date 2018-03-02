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اشتباكات عنيفة تجبر "النصرة" على إغلاق أحد أسوأ سجونها في إدلب

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اشتباكات عنيفة تجبر
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أفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية بأن ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" أغلقت "سجن العقاب" في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب وسط غموض يلف مصير المعتقلين فيه.

وذكر نشطاء على الإنترنت أن مسلحين قتلوا المسؤول عن السجن جراء اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين وعناصر من "هيئة تحرير الشام"، نقلوا على أثرها المعتقلين إلى سجن إدلب المركزي، في حين شكك آخرون بمصير المعتقلين.

وأضاف النشطاء أن سجن "العقاب" معروف بأنه سجن سيء السمعة، وشهد عشرات حالات التعذيب والانتهاكات بحق القابعين فيه بتهم مختلفة.

كما ذكروا أن عناصر "هيئة تحرير الشام"، أخلوا سجن "حارم" في ريف إدلب الغربي، ونقلوهم على دفعات إلى جهة مجهولة، في وقت تعزز فيه "الهيئة" حواجزها ومقراتها في إدلب وريفها منذ أيام.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله 

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