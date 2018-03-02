صور لشاب كويتي مع حسني مبارك وأحمد شفيق تشعل الإنترنت

سبب شاب كويتي جدلا كبيرا في مصر بعد نشره مجموعة من الصور مع الرئيس السابق مبارك ورئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق وبعض الفنانين والسياسيين المصريين.

ونشر الكويتي يزيد مشعل السعيد على فيسبوك، صورة له مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في منزله بمصر الجديدة، وعلق بتدوينة قال فيها: "مع سيادة الرئيس حسني مبارك بطل الحرب والسلام في منزله بالقاهرة 28-2-2018"

وكان يزيد مشعل قدم إلى مصر في 22 فبراير الماضي، لقضاء إجازة قصيرة بالقاهرة، وفي اليوم التالي كتب تدوينة جاء فيها: "شرفوني بزيارتهم لي اليوم وزير خارجية مصر السابق السفير محمد العرابي.. والفنان محمد عشوب".

وفي 24 فبراير 2018 زار يزيد مشعل الفريق أحمد شفيق في منزله، وكتب تدوينة قال فيها إنه "في ضيافة رئيس وزراء مصر والمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق في منزله".

وفي 25 فبراير 2018 كان مشعل في جلسة غداء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وكتب: "الغداء اليوم مع النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري".

وفي 26 فبراير 2018 زاره رجل الأعمال طارق منير ثابت ابن شقيق سوزان مبارك عقيلة الرئيس السابق مبارك، وكتب مشعل: "شرفني بزيارته لي رجل الأعمال طارق منير ثابت".

وفي27 فبراير 2018 كتبد مشعل: "شرفني بزيارته لي الفنان الكبير أحمد بدير".

واختتم مشعل لقاءاته بزيارة الرئيس السابق حسني مبارك في منزله بمصر الجديدة الأربعاء الماضي.

مجموعة الصور التي نشرها الكويتي يزيد مشعل أثارت جدلا كبيرا بين النشطاء، فالبعض تساءل عن طبيعة عمل الشاب ولقاءاته بالسياسيين والفنانين المصريين، فيما قال البعض إنه ينحدر من أسرة عريقة بالجهراء في الكويت، وأن لقبه الشيخ يزيد مشعل السعيد.

المصدر: "فيتو + مواقع مصرية"