السفير السعودي السابق في مصر حي يرزق

نفى السفير السعودي السابق لدى القاهرة أحمد عبد العزيز قطان، ما تردد حول وفاته مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وكتب على صفحته في "تويتر": "شائعة مغرضة وخبر كاذب وعار تماما عن الصحة، تحدثت عن وفاتي من خلال رسالة تم إرسالها لبعض الإعلاميين والشخصيات العامة".

شائعة مغرضة وخبر كاذب وعار تماما من الصحة تحدثت عن وفاتي من خلال رسالة تم ارسالها لبعض الاعلاميين والشخصيات العامة.

الحمد لله أنا بخير وحي أرزق واسأل الله أن يرزق هؤلاء المرضى المتربصين ما يتمنون لنا. — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) March 1, 2018

وأضاف: "الحمد لله أنا بخير وحي أرزق، وأسأل الله أن يرزق هؤلاء المرضى المتربصين ما يتمنون لنا".

المصدر: "صحف مصرية"