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السفير السعودي السابق في مصر حي يرزق

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السفير السعودي السابق في مصر حي يرزقالسفير السعودي السابق بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان
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نفى السفير السعودي السابق لدى القاهرة أحمد عبد العزيز قطان، ما تردد حول وفاته مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وكتب على صفحته في "تويتر": "شائعة مغرضة وخبر كاذب وعار تماما عن الصحة، تحدثت عن وفاتي من خلال رسالة تم إرسالها لبعض الإعلاميين والشخصيات العامة".

وأضاف: "الحمد لله أنا بخير وحي أرزق، وأسأل الله أن يرزق هؤلاء المرضى المتربصين ما يتمنون لنا".

المصدر: "صحف مصرية"

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