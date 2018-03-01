مقتل ثمانية جنود أتراك في معارك عفرين

أعلن الجيش التركي مقتل 8 من جنوده وإصابة 13 آخرين بجروح، في اشتباكات اندلعت اليوم، في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وقال الجيش في بيان إن الجنود الجرحى "تم إجلاؤهم سريعا" لتلقي العلاج، بعد إصابتهم في الاشتباكات مع مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية.

وكانت رئاسة الأركان التركية أكدت اليوم أن عملية "غصن الزيتون" مستمرة، معلنا القضاء على أكثر من ألفي مقاتل من الوحدات الكردية.

المصدر: وكالات

علي جعفر