شاهد أحدث صورة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد شائعات عن وفاته

نشرت صفحة "أنا آسف ياريس"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

وذلك برفقة مواطن كويتي يُدعى يزيد بن مشعل السعيد، ردا على شائعات وفاته التي ترددت خلال الفترة الماضية.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلةً: "أحدث صورة للسيد الرئيس محمد حسني مبارك من منزله اليوم أثناء استقباله للسيد يزيد بن مشعل السعيد من دولة الكويت الشقيقة.. الهيبة يا جماعة".

المصدر: صفحة "أنا آسف ياريس"