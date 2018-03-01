مركز "حميميم": السكان في الغوطة الشرقية يقتلون 3 مسلحين

قال مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، والذي يتخذ من قاعدة "حميميم" مقرا له، اليوم الخميس، إن سكان مدينة "دوما" في ريف دمشق قتلوا 3 مسلحين.

وأوضح المركز الروسي أن الاشتباك بين السكان المحليين والمسلحين نشب في أعقاب قتل المسلحين لـ 4 ناشطين مدنيين من سكان المدينة.

وأكد المركز الروسي نقلا عن شهود عيان من سكان الغوطة الشرقية، يجرون اتصالات هاتفية مع المركز، أن المسلحين يعدمون من يحاولون مغادرة المناطق المحاصرة، مشيرا إلى أن الحقائق على الأرض تبين عدم رغبة المسلحين تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة