الأوقاف التركية: قدمنا مساعدات للسوريين بقيمة 51 مليون دولار

أكد نائب رئيس مجلس أمناء "وقف الديانة" التركي إلياس سرنلي، أن مؤسسته قدمت للسوريين منذ بدء الأزمة، مساعدات إنسانية بقيمة 51 مليون دولار أمريكي، في مجال التعليم وإعادة الإعمار.

وقال سرنلي في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن "الوقف سيبدأ بتقديم المساعدات الإنسانية إلى منطقة عفرين فور تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.. أطلقنا عدة حملات لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية من أجل السوريين، وأن أهم تلك الحملات (الآن وقت مساعدة السوريين)، و(الآن وقت مساعدة التركمان)، و(الآن وقت تضميد جراح السوريين)، و(كي لا تموت الإنسانية في حلب)".

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وذكر المسؤول التركي أن مؤسسته تتعاون مع وزارة التربية التركية لتقديم الدعم التعليمي لأطفال 13 ألف عائلة سورية لاجئة في ولايات شانلي أورفة وغازي عنتاب وكليس وأنقرة.

وتابع، "بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية، رممنا 110 مساجد في المناطق المحررة عبر عملية درع الفرات، وحظيت الحملات التي أطلقناها باهتمام شعبنا، وخلال حملة (كي لا تموت الإنسانية في حلب) وحدها، استطعنا جمع ألف و640 شاحنة مساعدات لصالح السوريين".

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وذكر سرنلي أن الوقف كان يعتزم اصطحاب 81 فاعل خير تركيا من 81 ولاية إلى الداخل السوري، كي يطلعوا على سير أعمال الإغاثة والمساعدات المقدمة من الوقف إلى الشعب السوري، لكنه المشروع تأجل بسبب استمرار عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

المصدر: الأناضول