الأردن والهند يوقعان حزمة اتفاقيات تجارية

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأردنية الهندية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الزيارة التي قام بها العاهل الأردني يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في الدولة وفي وقطاع الأعمال أسفرت عن توقيع 12 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الجمارك والدفاع والفوسفات والثقافة والصحة والعلوم الطبية والعمل والإعلام.

وأكد الجانبان خلال المباحثات الحرص على مواصلة بذل الجهود لتنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، والبناء عليها لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين.

ونوه الملك الأردني بأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين لبناء الشراكات، والاستفادة من الخبرات الهندية في العديد من المجالات، وكذلك استفادة الجانب الهندي مما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي مميز واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، جعل منها بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب مودي، عن رغبة الحكومة الهندية توسيع مجالات التعاون مع الأردن، والبناء على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مشيرا إلى عزمه إرسال وفد من كبار رجال الأعمال في الهند إلى الأردن لبناء شراكات مع القطاع الخاص الأردني، خصوصا في ضوء انعقاد منتدى الأعمال الأردني الهندي.

وقد تطرقت المباحثات التي أجراها الملك الأردني مع رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي أيضا إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والسبل الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

المصدر: "بترا"

علي الخطايبة