"الشؤون الدولية" في الدوما الروسي: نجري محادثات مع تركيا حول المصالحة في سوريا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن تحقيق مصالحة دائمة في سوريا يتطلب وقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف المتحاربة على أراضيها.

وقال كوساتشوف في حديث أدلى به اليوم الخميس لوكالة انترفاكس: " لا شك في أن تحقيق المصالحة الثابتة في سوريا يتطلب دعم كافة الأطراف المتحاربة على أراضي هذا البلد".

وفي معرض إجابة عن سؤال هل تدرس روسيا أيضا وقف العمليات القتالية التي تشنها تركيا في سوريا، قال المسؤول الروسي إن "تركيا شريك استراتيجي لروسيا ونحن، بالطبع، نجري المحادثات مع قيادتها"، مضيفا "يمكن القول إنهم (الأتراك) يفهموننا".

وجدد كوساتشوف تأكيده على أن تحقيق المصالحة الدائمة في سوريا، لكي لا تنهار قريبا، يتطلب وقفا كاملا لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

المصدر: انترفاكس

ناتاليا أوسمان