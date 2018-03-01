إصابة فلسطيني في رفح بقذيفة مصرية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة أحد المواطنين إثر سقوط قذيفة مدفعية مصرية أطلقت عن طريق "الخطأ" على الجانب الفلسطيني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا"، عن مصادر محلية تأكيدها إصابة المواطن بجروح طفيفة، عندما كان يمر قرب منزل مهجور بحي "الشعوت" في رفح.

أضرار بمنزل فلسطيني جراء سقوط قذيفة من الجانب المصري على حي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، قبل قليل pic.twitter.com/Xn8JanXCnw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ١ مارس، ٢٠١٨

إقرأ المزيد

وأشارت الوكالة إلى أن القذيفة ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالمنزل الذي كان خاليا قرب الحدود المصرية الفلسطينية.

ويقول مواطنون فلسطينيون في رفح إنهم كثيرا ما يسمعون دوي انفجارات عنيفة نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش المصري والتنظيمات المسلحة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

المصدر: معا

أحمد باديان