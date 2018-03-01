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إصابة فلسطيني في رفح بقذيفة مصرية

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إصابة فلسطيني في رفح بقذيفة مصرية
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة أحد المواطنين إثر سقوط قذيفة مدفعية مصرية أطلقت عن طريق "الخطأ" على الجانب الفلسطيني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا"، عن مصادر محلية تأكيدها إصابة المواطن بجروح طفيفة، عندما كان يمر قرب منزل مهجور بحي "الشعوت" في رفح.

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وأشارت الوكالة إلى أن القذيفة ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالمنزل الذي كان خاليا قرب الحدود المصرية الفلسطينية.

ويقول مواطنون فلسطينيون في رفح إنهم كثيرا ما يسمعون دوي انفجارات عنيفة نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش المصري والتنظيمات المسلحة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

المصدر: معا

أحمد باديان

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