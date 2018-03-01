المندوب الكويتي: الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ في سوريا حتى الآن

اعتبر مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أنه لم يلمس تنفيذ بنود القرار 2401 لإرساء الهدنة في عموم سوريا ولو بشكل جزئي حتى الآن وتحديدا في الغوطة الشرقية.

وأضاف العتيبي أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي ترأس الكويت دورته الحالية، أن هذا الأمر يأتي "بعد مضي أربعة أيام على اعتماد القرار الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع المناطق السورية لمدة 30 يوما".

وتابع: "عند تبني القرار 2401 توجب علينا جميعا الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري ودون إبطاء، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا وحماية المدنيين".

وأكد على أهمية أن يسهم أعضاء المجلس في دفع كافة أطراف النزاع في سوريا إلى التطبيق الفوري لهذا القرار، وأضاف: "في هذا الصدد نجدد التزامنا بالمتابعة الحثيثة لحالة تنفيذه بما في ذلك الاستماع إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد مرور 15 يوما منذ اعتماد القرار".

وأشاد باستعداد الأمم المتحدة وجاهزيتها للدخول إلى الغوطة الشرقية وبقية المناطق المحاصرة الأخرى وتقديم مختلف أنواع المساعدات لإغاثة المحتاجين، داعيا كافة أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والامتثال لبنود هذا القرار.

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وتبنى مجلس الأمن الدولي في الـ24 من فبراير قرارا يطالب الأطراف كافة بوقف القتال في جميع الأراضي السورية لمدة 30 يوما، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.

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من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين عن تطبيق هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبارا من الثلاثاء 27 الشهر الماضي، لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

وأعلنت الوزارة أن الهدنة يومية وحتى أجل غير مسمى، وستستمر 5 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، مشيرة إلى أن المسلحين يقصفون معبر الوافدين الإنساني المفتوح لليوم الثالث على التوالي، ويمنعون المدنيين من الخروج.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله