مصر تمنع دبلوماسيا يابانيا من دخول أراضيها

منعت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، دبلوماسيا يابانيا من الدخول إلى البلاد بعد قدومة للسياحة بجواز سفر دبلوماسي دون الحصول على تأشيرة دخول.

وأوضحت مصادر أمنية في المطار أن الجهات المعنية رفضت السماح بدخول يامايوكي ناكاهاشي سكرتير السفارة اليابانية في سلطنة عمان الذي قصد مصر بجواز سفر دبلوماسي لغرض السياحة، دون حصوله على تأشيرة دخول مسبقة كما تقضى القواعد المعمول بها بين البلدين، وتنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن.

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ولفتت المصادر إلى أن سلطات الجوازات اتصلت بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الجوازات والإقامات الدبلوماسية، الذي عرض بدوره الأمر على السفير أيمن مشرفة مساعد الوزير للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول الدبلوماسي الياباني وفقا للقواعد المطبقة من وزارة الخارجية.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان