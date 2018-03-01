السيسي يدشن أول مدينة من الجيل الرابع

دشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من مشروع مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان بكلفة ملياري جنيه، وتفقد مرافقها وكورنيشها في إطار خطط التنمية المصرية.

وتعد العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تشييدها على أحدث طراز معماري، كمدينة متكاملة تعمل طول العام، وسيكون بها جامعات، ومدارس، ومختلف الخدمات، بجانب الأنشطة السياحية المختلفة، ومن المتوقع أن تستوعب 400 ألف نسمة .

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها، والمزمع طرحها للحجز خلال الشهر المقبل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب نحو 5 آلاف وحدة سكنية في العلمين الجديدة بموجب نظام الإسكان الاجتماعي المتميز.



كما تفقد الرئيس الممشى السياحى الجاري تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة بطول 14 كيلو مترا، وهو ما يساوى كورنيش محافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذ أكثر من نصفه بمتوسط تنفيذ بلغ 60 %، وإنجاز 4 جسور مشاة وسيارات، بكلفة وصلت إلى ملياري جنيه.

المصدر: بوابة الأهرام