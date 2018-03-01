الجيش المصري يقتل 13 مسلحا ويعتقل 86 آخرين في سيناء

أعلن الجيش المصري أنه صفّى 13 مسلحا واعتقل 86 آخرين وفجّر عبوات ناسفة وسيارتين مفخختين، كما ضبط مخازن للأسلحة والذخائر خلال عملياته المستمرة لتطهير سيناء من الإرهاب والزمر المسلحة.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي اليوم الخميس، أن قوات الجيش تواصل تنفيذ مهامها لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من الإرهاب، وفرض السيطرة الكاملة على الحدود البرية والساحلية بالاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

وأضاف أن القوات الأمنية قضت على 13 إرهابيا وقبضت على 86 آخرين، كما دمرت القوات الجوية 9 أهداف إرهابية، فضلا عن تدمير سيارتين مفخختين أعدّتا لاستهداف القوات في مناطق العمليات، إضافة إلى تفجير 10 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف الجيش في مناطق تحركه.

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وأشار إلى اكتشاف وتدمير 100 وكر للإرهابيين تحتوي على أسلحة وذخائر، وضبط معدات وأجهزة اتصال فضائية.

كما أعلن متحدث الجيش المصري عن مقتل ضابطين وإصابة آخرين أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية في مناطق العمليات.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المصرية

نتاليا عبدالله