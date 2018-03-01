أردوغان يدعو موريتانيا إلى الاستفادة من خبرات بلاده العسكرية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موريتانيا إلى الإفادة من خبرات بلاده في مجال الصناعات الدفاعية، معربا عن دعم أنقرة لنواكشوط في مكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس: "اقترحنا على المسؤولين في موريتانيا اقتباس الخبرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية الذي قطعت فيه تركيا شوطا كبيرا ومهما للغاية".

وأضاف: "لا شك في أن تركيا تأتي في مقدمة الدول التي تعي جيدا خطر التهديد الإرهابي الذي تعانيه دول الساحل"، مضيفا أن بلاده ستساهم بخمسة ملايين دولار لدعم دول الساحل الخمس، المعروفة بـ"جي 5".

وتابع أردوغان أن الشراكة بين تركيا وموريتانيا قائمة على أساس النفع المتبادل، وتحفيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأضاف: "اليوم وقعنا العديد من الاتفاقات والبروتوكولات في مجالات عدة، كالزراعة، والاقتصاد، والتعدين، ما من شأنه تعزيز علاقاتنا".

وأعرب أردوغان عن شكره لنظيره الموريتاني على الدعم الذي قدموه لتركيا في ليلة الانقلاب منتصف يوليو 2015، وعن سعادته في هذه الزيارة "لبلد المليون شاعر، وحفظة القرآن، والعلماء، والمدارس"، مذكّرا بأنه أول رئيس تركي يزور موريتانيا.

وعقب المؤتمر الصحفي غادر الرئيس التركي موريتانيا متوجها إلى السنغال ثالثة محطات جولته الإفريقية التي بدأها الاثنين بالجزائر.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله