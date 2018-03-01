مجلس الأمن الروسي: واشنطن استفزت أنقرة للقيام بعملية عفرين

قال ألكسندر بينيديكتوف مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي إن الأمريكيين بتقديمهم الأسلحة الحديثة للأكراد استفزوا تركيا للقيام بعملية عسكرية في عفرين السورية.

وأضاف بينيديكتوف "يحقنون الأكراد بأحدث الأسلحة. توريد الأسلحة الحديثة وتشجيع الانفصالية في الوسط الكردي هو ما استفز تركيا للقيام بعملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا".

وبدأت تركيا حملة عسكرية في منطقة عفرين شمالي سوريا أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد "وحدات حماية الشعب الكردي" المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي ، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

وتواصل القوات التركية، عملياتها العسكرية في الشمال السوري، رغم إقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت الماضي، فرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي