تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة

ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سورية، أن مجموعة مسلحة في الرقة أعلنت تشكيل ما سمّته بـ"المقاومة الشعبية في الرقة" لمقاومة الاحتلال الأمريكي للمدينة.

ونشرت المجموعة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا تعهدت فيه بالدفاع عن المدينة ضد القوات الأمريكية والتصدي لها وكل المتحالفين معها.

وتضم المجموعة منتمين من أبناء الرقة، ودعت الأهالي للانضمام إلى صفوفها ومقاومة المحتل الأمريكي بكل الوسائل، والوقوف في وجه كل أشكال التقسيم، وأهابت بأهالي المدينة الإضراب والتظاهر وعدم التعاون مع القوات المتحالفة مع الأمريكان.

شرفاء الرقة يؤسسون المقاومة الشعبية في الرقة ضد الاحتلال الامريكي https://t.co/96u9R5P641 — هبة قاسم-Arampress (@syrinnet) 28 февраля 2018 г.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، قد استعادت الرقة في أكتوبر الماضي من مسلحي داعش الذين سبق لهم وأعلنوها "العاصمة السورية" لتنظيمهم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله