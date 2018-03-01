لواء مصري يشيد بقمر جيش بلاده الاصطناعي

أكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، أن جيش بلاده يمتلك قمرا اصطناعيا عسكريا دقيقا جدا يخدم الجيش في العمليات التي يخوضها ضد الإرهاب في سيناء.

وأشار فرج إلى أن هذا القمر يعطي الجيش المصري دقة عالية في إطلاق الصواريخ، ويعزز مواقعه في ترتيب الجيوش حول العالم.

وقال: "التكنولوجيا المتواجدة في الجيش هي التي تقيم بها الدول، وتقيم بها تقديرات الجيش"، مشيرا إلى أن الجيش المصري مسلح بأقوى الأسلحة الحديثة المتطورة.

وتابع: "أقوى دولتين في جيوش المنطقة الآن هما مصر وإسرائيل".

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وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول التي أجرت التدريبات العسكرية الضخمة خلال الفترة الماضية.

المصدر: "صحف مصرية"