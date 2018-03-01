 
مباشر

لواء مصري يشيد بقمر جيش بلاده الاصطناعي

أخبار العالم العربي

لواء مصري يشيد بقمر جيش بلاده الاصطناعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxhc

أكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، أن جيش بلاده يمتلك قمرا اصطناعيا عسكريا دقيقا جدا يخدم الجيش في العمليات التي يخوضها ضد الإرهاب في سيناء.

وأشار فرج إلى أن هذا القمر يعطي الجيش المصري دقة عالية في إطلاق الصواريخ، ويعزز مواقعه في ترتيب الجيوش حول العالم.

وقال: "التكنولوجيا المتواجدة في الجيش هي التي تقيم بها الدول، وتقيم بها تقديرات الجيش"، مشيرا إلى أن الجيش المصري مسلح بأقوى الأسلحة الحديثة المتطورة.

وتابع: "أقوى دولتين في جيوش المنطقة الآن هما مصر وإسرائيل".

إقرأ المزيد
المتحدث باسم الرئاسة المصرية سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية

وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول التي أجرت التدريبات العسكرية الضخمة خلال الفترة الماضية.

المصدر: "صحف مصرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
" وحش من الشرق" يجمد لندن.. مشاهد جميلة رغم صعوبة الجو وحدوث وفيات