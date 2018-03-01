قناة السويس الجديدة قضت على مشاريع إسرائيلية وصينية

أكد اللواء محمد الغباري، المدير السابق لكلية الدفاع الوطني المصري أن قرار شق قناة السويس الجديدة كان هدفه حماية الأمن القومى المصري.

وأضاف اللواء الغباري خلال ندوه عن الأمن القومي المصري، أن هناك مشاريع تسعى إليها إسرائيل والصين لتوسيع حضورهما في التجارة الدولية، وكان لها في حال إنشائها أن تؤثر سلبا على قناة السويس، إلا أنه وبعد فتح قناة السويس الجديدة انعدمت الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.

وأضاف الغبارى، أن الأمن القومي المصري يشمل ثمانية ميادين هي، السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والأمن الداخلي والإعلامي والبيئي، فضلا عن المجال السيبراني وهو حقل جديد في ميدان الأمن.

المصدر: "اليوم السابع"