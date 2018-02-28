صحيفة: التحالف الأمريكي يفقد شريكا مهما في سوريا

يفقد التحالف "الأمريكي" في سوريا شريكا مهما في سوريا، حيث يرفض الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية" أكثر فأكثر محاربة مسلحي "داعش"، وفق ما أفادت صحيفة The New Yotk Times، الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن "كبار المسؤولين في إدارة ترامب وقادة عسكريون أمريكيون ينظرون بقلق متزايد إلى رفض عسكريين وقادة أكراد مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية".

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ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر في القوات المسلحة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات على الأرض قولها إن عدد الأكراد الذين يرفضون قتال "الدواعش" شهد ازديادا ملحوظا في الأزمة الأخيرة، دون ورود أرقام محددة.

وقالت المصادر نفسها إن انسحاب أعداد كبيرة من الأكراد من ساحات القتال مع "داعش" أرغم المقاتلين العرب من "قوات سوريا الديمقراطية والمستشارين الأمريكيين على تجميد معظم العمليات الأرضية ضد مسلحي التنظيم، والانتقال إلى مواقع الدفاع والتركيز على توجيه ضربات جوية إلى مواقع التنظيم.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف