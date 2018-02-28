السعودية.. الحكم بالسجن 6 سنوات على ناشط انتقد العملية في اليمن

أصدرت المحكمة الجزائية المخصصة في السعودية حكما بالسجن ست سنوات بحق مواطن نشر تغريدات منتقدة لسياسات الدولة والعملية العسكرية في اليمن على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المتهم أدين "بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة، بنشره عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب وإرجافه"، بالإضافة إلى "التخذيل" بشأن الحرب في اليمن.

كما تمت إدانته بتلقي حوالات مالية من الحساب المصرفي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن ما زال يقضي محكوميته.

وقررت المحكمة سجنه 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من السجن، إضافة إلى إغلاق حسابه ومصادرة هاتفه الجوال، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

ولم يتم الكشف عن اسم المواطن رسميا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن نشطاء في منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، الخاصة بمتابعة الأوضاع في السعودية، والتي تتخذ مقرا لها من لندن، أن الحديث يدور عن الناشط عيسى النخيفي الذي تم اعتقاله في ديسمبر عام 2016.

BREAKING NEWS: Aesa al-Nukhaifi has been arrested

هام:#اعتقال_عيسى_النخيفي بعد استدعائه للتحقيق، ويمثل غدا أمام هيئة التحقيق والادعاء العام pic.twitter.com/iQ2HiGMMeZ — القسط ALQST (@ALQST_ORG) 18 декабря 2016 г.

المصدر: عكاظ، رويترز

أنطون زوييف