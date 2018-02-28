الجعفري: بغداد تدرس موضوع التزود بمنظومات S-400 الروسية

كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أن بلاده تدرس شراء منظومات صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-400 أو غيرها، لكنها تأخذ الوضع العالمي المعقّد بعين الاعتبار.

وقال الجعفري "إننا نريد الحصول على أية أسلحة من شأنها تعزيز أمن العراق والقوات المسلحة للبلاد، مع احترام التزاماتنا الإقليمية والدولية. و S-400 لديها عدد من العقبات على طول الطريق (الاستحواذ). الجانب العراقي لا يزال يتفاوض ويدرس. وأضاف الوزير "لقد قلنا من قبل إننا لن نخجل، وعندما نتخذ القرار سنقول عندها بصراحة: لقد اتخذ العراق مثل هذا القرار".

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وردّ الوزير بالإيجاب على مسألة ما إذا كان الفيتو الأمريكي يعيق ضمنا شراء هذا المنظومات. وأشار إلى أن العقبة في طريق شراء S-400 هي "حق النقض".

وتعليقا على المحادثات الجارية في موسكو، نفى السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادى، أن يكون محورها منظومات صواريخ S-400، بيد أنه لم يستبعدها في حالة اتخاذ بغداد قرارا بشراء هذه المنظومات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناويرت، يوم الخميس الماضي، تعليقا على صفقة محتملة بين العراق وروسيا بشأن شراء S-400، إن واشنطن حذرت بغداد وغيرها من البلدان حول العواقب المحتملة فيما يخص القانون (CAATSA ) "والمتعلق بمكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وفى وقت سابق صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، الجنرال فيكتور بونداريف، بأن سوريا والعراق والسودان ومصر مرشحين محتملين لشراء منظومات صواريخ للدفاع الجوي من طراز إس 400 من روسيا.

وقال سفير روسيا في بغداد مكسيم ماكسيموف بدوره، إن طلبات جديدة سوف ترد من الجانب العراقي لشراء أسلحة روسية من بينها على الأرجح نظام الدفاع الجوي إس -400.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأمريكية ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي تشكل منافسة غير مشروعة وعديمة الضمير، وهي محاولة لإخراجنا من السوق عن طريق الابتزاز، موضحا أنه في موازاة ذلك، تحاول واشنطن إقناع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا بالتخلي عن شراء معدات عسكرية روسية وأسلحة، ووعدها بالتعويض في حال امتثالها لمعدات من إنتاجها.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس