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لافروف: لا معلومات لدينا حول قيام بيونغ يانغ بتوريد أسلحة لدمشق

لافروف: لا نعارض إخراج مسلحي "جبهة النصرة" من الغوطة الشرقية

أخبار العالم العربي

لافروف: لا نعارض إخراج مسلحي
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