قرقاش يوضح طبيعة التحالف بين أبوظبي والرياض

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، طبيعة التحالف بين بلاده والسعودية، لافتا إلى أن الهدف من وراء الحملة العسكرية في اليمن، هو أمن واستقرار الجزيرة العربية.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لإدراك الهدف الاستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي"​​​.

ولإدراك الهدف الإستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 28, 2018

وجدد قرقاش هجومه على إيران، متهما إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، ولذا كان القرار بإطلاق الحملة العسكرية ضد الحوثيين، الذين تتهمهم السعودية والإمارات بالتحالف مع طهران.

تتضح جوانب التدخل الإيراني في اليمن بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم، لا شك أن الإختبار عسير ولكنه إستحقاق لا بد منه، الهدف الإستراتيجي واضح وهو أمن وإستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 28, 2018

وأضاف الوزير الإماراتي، "تتضح جوانب التدخل الإيراني في اليمن بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم، لا شك أن الاختبار عسير، ولكنه استحقاق لا بد منه، الهدف الاستراتيجي واضح وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة".

وفِي هذا السياق تلعب الإمارات دورها كاملا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبناءنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 28, 2018

وتشارك السعودية والإمارات ضمن "التحالف العربي"، منذ مارس 2015، في الحملة العسكرية على "حركة أنصار الله" الحوثيين وقوات الجيش اليمني المتحالفة معها، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام، مؤخرا، أن الإمارات، التي تشارك بقوة في الحملة العسكرية باليمن، تسيطر على مرافق استراتيجية، بينها موانئ ومراكز عسكرية في جنوب اليمن الواقع تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي