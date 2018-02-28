فوكس نيوز: إيران تنشئ قاعدة عسكرية قرب دمشق (صور)
RT
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ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية أمس الثلاثاء أن إيران شيدت قاعدة عسكرية في سوريا، تضم مستودعين لتخزين صواريخ ومعدات عسكرية أخرى.
ونشرت القناة صورا التقطت من الأقمار الاصطناعية، تؤكد أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 12 كم شمال غرب دمشق. كما تشير القناة إلى وجود مستودعين تبلغ مساحتهما زهاء 500 متر مربع لكل منهما، مؤكدة أنهما يستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
http://www.foxnews.com
وتزعم القناة أن هذه الصواريخ قد تطال جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى أن "فيلق القدس" وهي وحدات خاصة للحرس الثوري الإيراني تدير هذه القاعدة.
http://www.foxnews.com
http://www.foxnews.com
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في ديسمبر الماضي، أن القوات الإسرائيلية كشفت ودمرت بصواريخ "أرض أرض" قاعدة عسكرية إيرانية في منطقة الكسوة بريف دمشق.
المصدر: فوكس نيوز
ناتاليا أوسمان
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