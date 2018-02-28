الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

أعلنت مصادر ميدانية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش السوري، سيطرت على كامل منطقة حوش الضواهرة، بالغوطة الشرقية، إثر مواجهات مع مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها.

وأكدت المصادر ذاتها أن السيطرة جاءت بعد تقدم القوات من مواقعها جنوب كتيبة الإشارة باتجاه مزارع الحوش، وتمكنها من كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين وتدمير أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة على البلدة.

وهذا وما تزال وحدات من الجيش السوري، تخوض معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة، مقتحمة مواقعهم في بلدة الشيفونية جنوب دوما.

من جانبهم، أكد نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إحراز القوات الحكومية تقدما اليوم في حوش الضواهرة جنوب شرقي مدينة دوما، مشيرين إلى أن الاشتباكات في المنطقة مستمرة رغم الهدنة المعلنة.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي + نادر عبد الرؤوف